Обнаженный парень в татуировках украл самокат из подъезда в Петербурге

Полуголый парень в татуировках украл самокат из подъезда в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге "горячий" молодой человек украл электросамокат из парадной дома. Парень стащил двухколесный транспорт поздно вечером 3 июля 2022 года. Однако на лестничной клетке была установлена камера видеонаблюдения, которая запечатлела не только лицо вора, но и его обнаженное в татуировках тело. Об этом рассказали в социальной сети пострадавшие.

- 3 июля в промежуток времени с 22:30 до 23:00 часов был украден электросамокат по из дома 35/3 по проспекту Маршала Жукова, с закрытой лестничкой площадки. Есть фотография человека, кто это сделал, - рассказала девушка.

На кадрах виден молодой человек с оголенным торсом, в шортах, кроссовках и с рюкзаком за спиной. На руках и ногах у него виднеются татуировки, а волосы на голове сбриты до белой кожи.

А вот пользователи соцсетей, почему-то, накинулись на пострадавшую, заявив, что сама виновата, раз оставила самокат в коридоре.

- Он ничего не украл. Раз стоит не в квартире - это мусор. А его забрать парень имеет право, - написал один из горожан.