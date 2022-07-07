Разложившийся труп нашли у подвала больницы на улице Костюшко

У больницы в Петербурге нашли труп. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правоохранительные органы Московского района Петербурга выясняют обстоятельства смерти человека, чей разложившийся труп был найден на территории больницы на улице Костюшко. На тело наткнулся один из сотрудников медучреждения, пошедший по делам в подвал.

- Труп нашли утром 6 июля рядом с дверью в подвал, - пишет «Мойка 78».

Прибывшие на место эксперты установили, что погибшим вероятнее всего был мужчина. Но поскольку его тело пролежало здесь долгое время, оно успело сильно истлеть. Поэтому точно установить дату смерти сейчас достаточно сложно.

На данный момент останки доставлены в морг, дальнейшее покажет судмедэкспертиза. Личность погибшего выясняет полиция.

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