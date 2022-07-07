Петербург первым возместит затраты в 4,4 млрд рублей на создание Особой экономической зоны

Санкт-Петербург первым из регионов воспользуется механизмом компенсации затрат на создание Особой экономической зоны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург собирается возместить порядка 4,4 миллиардов рублей, потраченных на создание Особой экономической зоны. Сделать это можно благодаря новому механизму компенсации затрат, который одобрило правительство России. Об этом 7 июля 2022 года рассказали в Смольном.

- Сначала регионы строят инфраструктуру Особой экономической зоны, затем им возвращаются средства в объеме фактически уплаченных резидентами налогов и таможенных пошлин в федеральный бюджет. Санкт-Петербург – пока единственный регион, который прошел отбор по параметрам механизма компенсации затрат, - рассказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Начиная с 2023 года в бюджет Петербурга будут направлены деньги из федерального бюджета - порядка 1 миллиарда рублей. Далее эти средства могут направить на развитие инфраструктуры для петербургских промышленных предприятий, создание рабочих мест и многое другое.