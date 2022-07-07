Шедевры Василия Кандинского вернулись в Петербург из Италии

Работы Василия Кандинского вернулись в Россию из Италии / Фото: Санкт-Петербургская таможня

Еще несколько шедевров русского искусства вернулись домой на Родину. Картины знаменитого абстракциониста Василия Кандинского прошли Санкт-Петербургскую таможню. Полотна, принадлежащие музеям Северной столицы и Москвы, вернулись домой из Италии, где находились на выставке в городе Ровиго. Об этом 7 июля 2022 года рассказали в пресс-службе таможни города.

- Культурные ценности прибыли в Санкт-Петербург после участия в выставке «Василий Кандинский – от фигуративного к абстрактному искусству» в Италии. В экспозиции за рубежом участвовало 49 предметов изобразительного искусства, - сообщили в пресс-службе.

Часть картин уже отправились домой в Русский музей в Петербурге. Остальные полотна еще везут в московскую Третьяковскую галерею и музей изобразительных искусств имени Пушкина.