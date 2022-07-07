Информация о сносе зданий в Петербурге стала открытой для горожан

Госстройнадзор Санкт-Петербурга сделал информацию о сносе объектов доступной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга смогут узнавать информацию о сносах зданий. На сайте Госстройнадзора города появились два новых сервиса, где можно узнать о начале и завершении сноса здания в городе, а также увидеть все документы, разрешающие работы. Об этом 7 июля 2022 года рассказали в Смольном.

- Разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию стали доступны для наших пользователей. Их можно скопировать и ознакомиться с параметрами объектов. Сейчас мы сделали доступной информацию о демонтажных работах, - рассказал начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев.

Сервис запустили из-за большого количества обращений горожан, которые обеспокоены сносом зданий в Петербурге. Так они смогут проще узнавать информацию, не делая большого количества запросов в разные инстанции.

Добавим, что в первой половине 2022 года в Петербурге было разрешено снести 72 здания.