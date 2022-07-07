Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июля 2022 11:59

3-летняя девочка разбилась при падении с 4-метровой высоты в парке «Андерсенград» в Сосновом Бору

Малышку экстренно доставили в Педиатрический университет в Петербурге
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Сосновом Бору 3-летняя девочка упала с высоты в 4 метра.

В Сосновом Бору 3-летняя девочка упала с высоты в 4 метра.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи петербургского Педиатрического университета спасают жизнь 3-летней малышки, которая упала с 4-метровой высоты во время прогулки с родителями. Все произошло в Сосновом Бору, в знаменитом детском городке «Андерсенград».

- Девочкой были получены множественные травмы, в том числе компрессионные, а также перелом ребер и ушиб печени, - сообщает пресс-служба университета.

Сейчас врачи медцентра оказывают юной пациентке комплексную помощь, учитывая многочисленные травмы и повреждения внутренних органов ребенка.

Здесь же лечат и 16-летнюю девушку из Колпино, которая катаясь на велосипеде врезалась в бетонную стену и получила открытый перелом левой кисти.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.