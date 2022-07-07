Проезд по дорогам в 11 районах Петербурга перекроют с 9 июля

В 11 районах Петербурга с 9 июля перекроют улицы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 9 по 12 июля 2022 года запланированы перекрытия дорог в 11 районах города. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ. Так, например, в центре почти год будет ограничен проезд по Заячьему переулку от Дегтярного переулка до Суворовского проспекта. Ограничения введут 9 июля этого года до 13 апреля 2023 года.

- В Приморском районе с 11 по 16 июля будет закрыт проезд по Лесной улице в Ольгино, а с 12 по 25 июля по Новосельковской улице, - рассказали в ГАТИ.

В Невском районе закроют проезд по Смоляной улице на месяц с 12 июля по 16 августа. В Курортном с 12 по 21 июля автомобилистам придется объезжать Гагаринскую улицу в Сестрорецке в связи с ее закрытием.

Также на семь дней с 11 по 18 июля закроют проезд по боковому проезду проспекта Тореза от Болотной улицы до площади Мужества в Выборгском районе.

Об остальных ограничениях можно узнать по ссылке на сайте ГАТИ.