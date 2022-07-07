Празднование Курбан-байрам ограничит движение в Петербурге 9 июля

Празднование Курбан-байрама ограничит движение в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С субботы 9 июля до среды 13 июля мусульмане будут отмечать праздник Курбан-байрам. В честь этого утром 9 июля в Санкт-Петербурге пройдут богослужения из-за которых в центре города перекроют проезд для автомобилистов. Традиционно заблокировано движение будет возле Соборной мечети на "Горьковской".

- Праздничные богослужения в Петербурге пройдут с 04:15 до 06:00 часов 9 июля. Они состоятся в Соборной мечети на Кронверкском проспекте, мемориальной мечети Жафяр-хазрата Пончаева на Репищевой улице и в Молельном доме на Сенной площади, - сообщили ранее.

Таким образом, на время молитвы в Петербурге для автомобилистов ограничат проезд по Кронверскому проспекту, а также на Москвском проспекте от Сенной площади до дома 12 по проспекту.