Больница Святого Георгия спустя два года завершила работу с ковид-пациентами

Больница Святого Георгия спустя два года перестала работать с ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один петербургский стационар вышел из режима работы с коронавирусными пациентами. С 7 июля к штатному расписанию вернулась больница Святого Великомученика Георгия. Более двух лет здесь боролись с ковидом.

- Вы первыми в Петербурге перешли в режим работы инфекционного стационара, 27 месяцев были на передовой. Вылечили 35 тысяч пациентов. Вы - настоящие герои, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

За время пандемии треть поступивших в больницу пациентов была в тяжелом состоянии, а каждый седьмой больной нуждался в хирургической помощи. За два с лишним года врачи больницы накопили огромный опыт борьбы с коронавирусом, но теперь могут сосредоточится на своих профильных специальностях.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.