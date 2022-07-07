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Авто7 июля 2022 13:09

На развязке ЗСД с набережной Екатерингофки на два дня закроют движение

Водителей предупреждают об изменениях заранее
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Съезд на набережную Екатерингофки со стороны КАД-Север, и въезд в ту же сторону закроют на два дня. Фото: Яндекс. Карты

Съезд на набережную Екатерингофки со стороны КАД-Север, и въезд в ту же сторону закроют на два дня. Фото: Яндекс. Карты

Дирекция Магистрали Северной столицы – управляющей компании ЗСД предупреждает водителей об изменениях на Западном скоростном диаметре. Здесь на два дня будет перекрыто движение по развязке у набережной реки Екатерингофки.

- С 23:30 8 июля по 12:00 10 июля закрыт съезд с ЗСД при движении от набережной Макарова (КАД Север); с 03:00 9 июля по 12:00 10 июля закрыт въезд на ЗСД в сторону набережной Макарова (КАД Север), - сообщает пресс-служба МСС.

Для объезда ремонтируемого участка водителям предлагают пользоваться развязкой с Благодатсной улицей.

При этом съезд со стороны КАД Юг и въезд на ЗСД с набережной Екатерингофки в сторону КАД Юг работают в штатном режиме.

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