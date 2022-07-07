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Авто7 июля 2022 13:19

Больше миллиона нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Петербурга в июне

Большая часть из них – превышение скорости
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
За июнь камеры зафиксировали миллион нарушений на дорогах.

За июнь камеры зафиксировали миллион нарушений на дорогах.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше миллиона нарушений правил дорожного движения зафиксировали за июнь в Петербурге комплексы фотовидеофиксации – камеры. Как всегда, подавляющее количество штрафов получили водителя, превышающие скорость. Но также камеры считывают выезд за стоп-линию, проезд на красный свет, езду и остановку в полосе для общественного транспорта и другие проступки.

- В настоящее время на территории города работают порядка 600 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе 120 мобильных и 44 передвижных комплекса, - отмечает пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Места установки радаров выбирает ГИБДД, исходя з самых аварийно-опасных мест города. При этом, по данным полиции, за последнее время в Петербурге число ДТП снизилось на 25%, а смертность на дорогах упала более, чем на треть.

В том числе, как считают специалисты, благодаря установке камер, которые дисциплинируют водителей.

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