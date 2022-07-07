Участкового полиции в Петербурге задержали за взяточничество

В Санкт-Петербурге участковому уполномоченному полиции предъявлено обвинение в получении взятки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на участкового полиции в Красногвардейском районе города за взяточничество. Обвинение было предъявлено старшему участковому уполномоченному 66 отдела полиции, который покрывал незаконных мигрантов. Об этом 7 июля 2022 года рассказали в следственном комитете города.

- Согласно версии следствия, с 31 марта по 5 мая 2022 года участковый получал несколько раз деньги от мужчины, иностранного гражданина, за то, чтобы полицейский не возбуждал дело на него и его работников за нарушения миграционного законодательства, - рассказали в комитете.

В общей сложности полицейский получил 30 тысяч рублей.

На данный момент участковому уже избрали меру пресечения. Но расследование уголовного дела еще продолжается.