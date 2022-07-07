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Общество7 июля 2022 13:27

Памятник Ушакову не успеют установить в Петербурге ко Дню ВМФ

Новые даты: 30 октября или 24 февраля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Установка памятника Ушакову переносится на осень или зиму. Фото: gov.spb.ru

Установка памятника Ушакову переносится на осень или зиму. Фото: gov.spb.ru

Памятник флотоводцу Федору Ушакову, причисленного Русской православной церковью к лику святых, не появится в Петербурге ко дню ВМФ. Изначально монумент ан площади Труда планировали открыть в последнее воскресенье июля, когда отмечается военно-морской праздник, но у организаторов возникли трудности.

- К сожалению, по ряду причин у нас не получится установить памятник ко Дню ВМФ. Однако от планов мы не отказываемся, все необходимые согласования получены, - рассказали «Петербургскому дневнику» в Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ.

Сейчас рассматриваются две новые даты: день основания Военно-морского флота России (30 октября) или день Рождения самого Федора Ушакова (24 февраля по новому стилю).

Напомним, что проект установки памятника был одобрен Градсоветом в сентябре 2020 года, а закладной камень на месте будущего монумента поставили в ноябре 2021-го.

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