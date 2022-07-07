65 человек погибли под колесами поездов на Октябрьской железной дороге с начала 2022 года

Количество случаев травматизма на инфраструктуре Октябрьской железной дороги снизилось на 6% в июне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала 2022 года на Октябрьской железной дороге под колесами поездов погибли 65 человек, еще 33 человека пострадали. Так, за первое полугодие наблюдается рост смертности на ж/д путях по сравнению с этим же периодом прошлого года на 26 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

- Среди несовершеннолетних за 6 месяцев 2022 года травмировано семь человек, пятеро из них не выжили, - рассказали в пресс-службе железной дороги.

Только в июне на железнодорожных путях пострадали 16 пешеходов, из которых восемь погибли. Детей среди них нет.

Трагедии случаются из-за того, что люди переходят пути в неположенном месте, игнорируют красный свет на светофоре. За полгода полицейские провели 520 рейдов и задержали более 440 человек, переходящих железную дорогу в неположенном месте.