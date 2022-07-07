Новую уборочную технику российского производства закупили для Петербурга

Петербург закупил для коммунальных служб уборочную технику российского производства Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург закупил новую уборочную технику российского производства. Первые партии снегоуборочных машин и техники для садово-паркового хозяйства уже прибыли в город. Известно, что производится все на тульском предприятии. Об этом 7 июля 2022 года сообщили в Смольном.

- Новые лаповые снегопогрузчики — это машины, о которых очень часто вспоминают петербуржцы старшего поколения. К тому же, это полностью отечественная разработка, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что в будущем не должно возникнуть проблем с ремонтом машин, так как все механизмы, электроника и комплектующие созданы в России.

В этом году до зимы парк комитета по благоустройству пополнится 78 новых уборочных машин, среди которых специальные пылесосы, ковшовые погрузчики и многие другие. Садовники уже получили 11 новых тракторов белорусского производства, до конца года будет поставлено еще 54 машины.