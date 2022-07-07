Шесть автостоянок прекратят работать в Петербурге с 1 августа

С 1 августа прекращают работу шесть автостоянок в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 1 августа 2022 года закроются сразу шесть автостоянок, из которых одна перехватывающая. По какой причине власти города решили убрать места для парковки, не уточняется. Однако автомобилисты лишатся возможности оставлять там машины. Об этом предупредили в комитете по транспорту города.

- Со следующего месяца будут закрыты одна перехватывающая и пять городских автостоянок. Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны и заранее планируйте маршруты следования, - отметили в комитете.

Так, будут закрыты стоянки для машин по следующим адресам: на проспекте Маршала Жукова, на Толмачевской улице, на Витебском проспекте, на Переведенской улице в Шушарах, на проспекте Народного Ополчения и на Синопской набережной у дома №30.

Уточнить, где все же сохранятся перехватывающие парковки можно на сайте комитета по транспорту.