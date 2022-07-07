11-летний мальчик, чуть не утонувший в реке в Тихвине, начал самостоятельно дышать

Появились подробности состояния мальчика, чуть не утонувшего в реке в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи Педиатрического университета Петербурга рассказали подробности состояния 11-летнего мальчика, который чуть не утонул в реке в Тихвине вечером в среду, 6 июля. Как пишет online47.ru, юного жителя Ленобласти срочно реанимировали. Вовремя среагировали очевидцы, которые вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь. Сейчас мальчик уже может самостоятельно дышать.

- Организм откликнулся на проведенные нами реанимационные и другие врачебные манипуляции. Мальчика экстубировали (удалили трубку из гортани – прим.ред.), он дышит сам, - рассказал изданию главврач СПбГПМУ Виталий Резник.

Добавим, что мальчик все еще лежит в отделении реанимации, за его состоянием пристально наблюдают врачи. Прогнозы пока никто не делает, но уверенность в том, что ребенок поправиться – есть.