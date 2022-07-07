Суд отклонил апелляцию экс-депутата Максима Резника по делу о хранении наркотиков

Осужденному за хранение марихуану экс-депутату из Петербурга Максиму Резнику отклонили апелляцию на приговор. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге суд отклонил апелляцию бывшего депутата Законодательного собрания Максима Резника на приговор по уголовному делу о хранении наркотика. Напомним, ранее экс-парламентария наказали пятью месяцами колонии-поселения за найденную для личного употребления марихуану. Резник не признал вину тогда, не признали и сейчас. Но апелляция не принесла нужного для него результата.

- Максим Резник просил оправдать его. Прокурор же полагал, что приговор суда был законным и обоснованным, поэтому просил оставить его без изменения, а апелляционную жалобу – не удовлетворять, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге Резник ушел ни с чем. К слову, при вынесении ему приговора в апреле 2022 года суд не отправил его в колонию, поскольку тот просидел достаточное количество времени под домашним арестом во время следствия.