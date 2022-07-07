Полиция задержала продавца магазина, избившего девушку в Петербурге из-за колокольчиков на двери

В Петербурге задержали продавца круглосуточного магазина, избившего девушку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала продавца круглосуточного магазина, избившего девушку из-за колокольчиков на двери. Потасовка произошла в десятом часу вечера 6 июля 2022 года во дворе дома 3 по улице Шостаковича. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Потерпевшая, 25-летняя женщина, пояснила полицейским, что у нее возник конфликт с работником магазина из-за шума в позднее время. В ходе конфликта работник магазина применил к ней физическую силу, причинив травмы, - сообщили в полиции.

Как рассказали ранее очевидцы, девушка попросила продавца снять с двери колокольчики, которые мешают местным жителям спать, так как магазин работает 24 часа. Также по рассказам жильцов, там продают алкоголь даже ночью, из-за чего в их дворе постоянно собираются любители выпить.

Девушку после побоев госпитализировали в больницу. Продавца задержали на следующий день. Им оказался 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.