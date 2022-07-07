Дольщики проблемного ЖК «Шотландия» в Ленобласти получили первые ключи

Дольщики ЖК «Шотландия» в Ленобласти получили первые ключи / Фото: Администрация ЛО

В Ленинградской области дольщики проблемного ЖК «Шотландия» получили первые ключи. Строительство началось еще в 2015 году, однако в 2019 году застройщика признали банкротом и стройка встала и возобновилась лишь в мае 2021 года. А 7 июля 2022 года госстройнадзор ввел в эксплуатацию первую очередь жилого комплекса. Этим летом там заселятся 315 человек.

- «Фонд развития территорий» достроил первые шесть домов в этом году. По плану ввести дома должны были в начале 2023-го, но удалось обогнать сроки более чем на полгода, — рассказал зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Сейчас еще идет строительство шести домов комплекса, где зарегистрированы 180 дольщиков. По плану строительство завершится в декабре этого года, после чего еще 205 человек будут восстановлены в правах.