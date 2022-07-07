Клещи покусали почти 700 петербуржцев за минувшую неделю

Клещи покусали почти 700 человек в Петербурге с 1 по 6 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 696 человек обратились за помощью к врачам после укусов клещей. Среди пострадавших 97 детей до 17 лет. Об эпидемиологической ситуации по инфекциям с 1 по 6 июля сообщили в региональном Роспотребнадзоре в четверг, 7 июля.

За минувшую неделю четверо взрослых петербуржцев заболело клещевым энцефалитом. Никто из заболевших не был привит против вируса. Кроме этого, в больницах зафиксировали 16 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом, или болезни Лайма. Среди 16 пострадавших есть три ребенка.

- При этом в черте города клещи укусили 82 человека. Больше всего пострадало в Курортном районе Петербурга – 25 человек. В Пушкинском районе зафиксировали 14 случаев. Менее десяти раз клещи кусали петербуржцев еще в 10 районах города, - говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают об адресах медучреждений, куда можно обратиться, если укусил клещ.

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