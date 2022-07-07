Новое пространство «Брусницын» открылось на Васильевском острове в Петербурге

Новое общественное пространство открылось на Васильевском острове / Фото: Борис Пиотровский

В Санкт-Петербурге открылось новое общественное пространство под названием «Брусницын». Оно расположилось на месте фабрики купцов Брусницыных на Васильевском острове. Об этом 7 июля 2022 года рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

- Квартал занимает более трех гектаров бывшего кожевенного производства, - отметил вице-губернатор.

На данный момент в новом общественном пространстве благоустроена площадка на набережной, променад для прогулок, архитектурный коворкинг, музыкальные бары, рестораны.

Помимо этого открыт большой выставочный зал, на крыше есть площадка для концертов. Посетители пространства могут поиграть в настольный теннис, бадминтон, стритбол, петанк, пострелять из лука и арбалета.