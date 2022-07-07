Движение авто ограничат на Индустриальном проспекте до осени

Индустриальный проспект отремонтируют в Петербурге спустя 12 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение автомобилей ограничат на Индустриальном проспекте в Петербурге с 12 июля по 3 сентября. Участок дороги будут ремонтировать. Последний раз восстановительные работы выполняли 12 лет назад – в 2010 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города в четверг, 7 июля.

- Подрядчик приступит к ремонту 10 июля. Индустриальный проспект – одна из важнейших магистралей в Красногвардейском районе. За 12 лет эксплуатации на дороге образовались глубокие колеи, ямы и выбоины, - говорится в сообщении.

Последний раз ремонт Индустриального проспекта выполняли в 2010 году Фото: Пресс-служба Смольного

Ограничивать движение транспорта будут поэтапно, начиная с 12 июля. Комитет будет обновлять информацию о ходе работ и скоро укажет конкретные участки перекрытий или ограничений.

За 12 лет на проезжей части появились ямы и выбоины Фото: Пресс-служба Смольного

Ранее «КП-Петербург» писала, что с 9 по 12 июля дороги перекроют в 11 районах Петербурга.

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