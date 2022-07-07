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Происшествия7 июля 2022 17:07

Мужчина выпал из лодки на Ладожском озере

На помощь пострадавшему пришли спасатели
Кирилл МИНЯЙЛО
Мужчина выпал из лодки в Ладожском озере напротив крепости "Орешек"

Мужчина выпал из лодки в Ладожском озере напротив крепости "Орешек"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчина выпал из лодки на Ладожском озере. Это произошло напротив крепости «Орешек» в четверг, 7 июля. Пострадавшего спасли сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Мужчину достал из воды спасательный отряд Шлиссельбурга. Пострадавшего доставили на берег, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Петербург» писала, что 11-летний мальчик, который чуть не утонул в реке в Тихвине, начал самостоятельно дышать.

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