Родригао стал новым защитником в «Зените»

У "Зенита" появился новый защитник ФОТО: пресс-служба ФК

Защитник Родригао из Бразилии перешел в футбольный клуб Петербурга «Зенит». Ранее спортсмен играл за команду «Сочи». Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

- Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе бразильского центрального защитника. Контракт с игроком подписан по схеме «3+1», - говорится в сообщении.

«Зенит» приветствует Родригао в Санкт-Петербурге и желает успешной игры в сине-бело-голубой футболке, добавили в пресс-службе.

Футболист уточнил, что его имя – Родриго, но его называют иначе из-за национальной традиции:

- Родриго – это мое имя, но в Бразилии существует традиция называть высоких и крупных людей с таким именем Родригао. Поэтому, что бы ни выбрали болельщики, мне будет одинаково приятно, - сказал новый игрок «Зенита».

ФОТО: ФК "Зенит"

В ФК «Сочи» Родригао участвовал в 31 матче и забил три мяча.

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