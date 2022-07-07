Ребенок и трое взрослых заблудились в лесу у Новой Ладоги

В лесу у Новой Ладоги заблудились четыре человека Фото: Артем КИЛЬКИН

В лесу около Новой Ладоги заблудилось четыре человека. Среди них был один несовершеннолетний. На поиски пострадавших отправился отряд спасателей. Всех благополучно нашли.

- 7 июля в лесном массиве рядом с Новой Ладогой заблудилось четыре человека. Пострадавших обнаружили и вывели из леса, - говорится в сообщении спасательно-аварийной службы Ленинградской области.

Ранее спасатели помогли добраться на берег мужчине, который выпал из лодки на Ладожском озере.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.