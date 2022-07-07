Мемориал погибшей от снаряда 10-летней девочке из Донецка появился в Петербурге

Мемориал девочке, которая погибла от взрыва снаряда в Донецке, установили в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Портрет 10-летней Вероники Бадиной, которая погибла от взрыва снаряда в Донецке, появился у здания генерального консульства Франции и Музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Невские Новости».

На портрете девочка улыбается и держит в руках котят. Автором идеи установить мемориал стал член патриотической группы «Zапобедник».

Портрет девочки появился на Невском проспекте у генерального консульства Франции Фото: СОЦСЕТИ

- Мы осознанно разместили мемориал у консульства Франции в Санкт-Петербурге, так как, по имеющейся информации, Вероника погибла от снаряда, выпущенного из французской гаубицы CAESAR, - сказал агентству член патриотической группы Евгений.

Ранее девочка пережила две клинические смерти и лежала в больнице. Врачи диагностировали ей анемию крови. В прошлом году девочка победила болезнь.

Организаторы акции таким образом хотят привлечь внимание сотрудников генконсульства Франции.

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