Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло во дворе Петербурга

Массовая авария с участием шести автомобилей произошла во дворе Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовая авария, участниками которой стали шесть автомобилей, произошла на улице Стойкости в Санкт-Петербурге 7 июля. О ДТП сообщили в социальных сетях жители Кировского района города.

- Вероятно, виновный в ДТП водитель был сильно пьян, - предположил автор публикации.

На кадрах видно, что повреждения от столкновений получили шесть автомобилей. Одна машина при этом врезалась в столб. На месте происшествия находились полицейские и медики.

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