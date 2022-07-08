Последние новости в Санкт-Петербурге на 8 июля 2022 года: мемориал погибшей девочке из Донецка и две новые магистрали

Последние новости в Санкт-Петербурге на 8 июля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 8 июля 2022 года.

Две новые магистрали появятся в обозримом будущем в Приморском районе Петербурга. На совещании по развитию транспортной инфраструктуры был поднят вопрос строительства трасс с рабочими названиями М-32 и М-49, которые свяжут дороги и жилые кварталы Приморского района.

Портрет 10-летней Вероники Бадиной, которая погибла от взрыва снаряда в Донецке, появился у здания генерального консульства Франции и Музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге.

Совсем недавно в Петербурге раскрыли жуткое убийство двухлетней давности. Осенью 2020 года из Москвы в Северную столицу перебралась молодая пара с годовалой дочерью. Вдалеке от родных и друзей, как это часто бывает, влюбленные должны были жить душа в душу, но все пошло не по плану.

Движение автомобилей ограничат на Индустриальном проспекте в Петербурге с 12 июля по 3 сентября. Участок дороги будут ремонтировать. Последний раз восстановительные работы выполняли 12 лет назад – в 2010 году.