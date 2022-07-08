Кратковременные дожди и до +23 градусов обещают в Петербурге в пятницу, 8 июля

В пятницу в Петербурге будет тепло и немного дождливо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тепло, солнечно, но немного дождливо будет в Петербурге в конце недели. На все три оставшиеся дня синоптики дают прогноз как под копирку: небольшие осадки и до +23…+24 градусов. Зато без ливней и гроз.

- 8 июля в Петербурге днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха составит в течение дня +21...+23 градуса, - уточняют в петербургском гидрометцентре.

Атмосферное давление пойдет вверх, но совсем чуть-чуть и составит 762 мм ртутного столба, что близко к норме. Влажность на данный момент держится на уровне в 79 процентов.

В субботу и воскресенье синоптики обещают кратковременные дожди и 22-24 градуса, естественно, со знаком «плюс». А вот аномальной 30-градусной жары в ближайшее время не предвидится.

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