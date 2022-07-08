Первую аллею деревьев высадили в будущем парке «СКА Арены» на проспекте Юрия Гагарина

У будущей арены СКА посадили деревья. Фото: gov.spb.ru

Первая аллея деревьев появилась в будущем парке у стадиона «СКА Арена». Сюда с рабочим визитом приехал вице-губернатор Кирилл Поляков. Выездное совещание состоялось на проспекте Юрия Гагарина, на месте бывшего СКК «Петербургский».

- Сейчас объект готов на 78%, продолжаются работы на фасаде и по остеклению здания. Во внутренних помещениях идет отделка, прокладываются инженерные сети, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

А на территории парка уже приступили к ландшафтным работам. Первые деревья посадили в торжественной обстановке, с участием вице-губернатора. Сам Поляков заявил, что в Петербурге должно быть больше зеленых мест, где смогут отдыхать горожане.

- Парк создают по лучшим мировым стандартам. Здесь будет комфортно и удобно, - подчеркнул гендиректор ООО «СКА Арена» Дмитрий Сватковский.

Готовый стадион строители сдадут к маю 2023 года.

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