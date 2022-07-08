334 подростково-молодежных клуба и центра будут работать в Петербурге летом

Для подростков и молодежи летом в Петербурге открыты 334 клуба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 300 молодежных клубов и центров будут работать для жителей Петербурга все лето. В них бесплатно смогут заниматься горожане в возрасте от 14 до 35 лет. Именно такой ценз «молодежи» установлен правительством страны.

- В молодежных центрах Петербурга можно найти секции и кружки практически на любой вкус - спорт, творчество, программирование, дизайн и другие направления, - отметил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Всего, по подсчетам специалистов, в 334 клубах и центрах организовано около пяти тысяч кружков, студий и секций, которые могут заинтересовать практически любого молодого человека.

Более полно узнать о работе секций можно в районных администрациях или в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга.

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