35% петербуржцев пожаловались, что им не хватает зарплаты

В Петербурге резко выросло число тех, кому не хватает зарплаты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более трети работающих жителей Петербурга не могут свободно прожить на одну зарплату. В ходе опроса 35 процентов горожан пожаловались, что им не хватает получки. Причем с прошлого года этот показатель вырос сразу на 11 процентов.

- Опрос проводился в июне 2022 года среди более 7 000 соискателей, - сообщает пресс-слудба сервиса по поиску работы hh.ru.

Что касается оставшихся 65 процентов опрошенных горожан, которые заявили, что им в целом хватает зарплаты на покрытие основных нужд, то ответы распределились следующим образом:

- 28 процентов счастливчиков вообще не испытывают проблем с деньгами;

- 37 процентов «сводят концы с концами», но иногда делают это с трудом.

Если же брать страну в целом, то зарплаты в целом хватает 60 процентам россиян, а 39 процентов испытывают недостаток денег. Оставшийся один процент опрошенных ответить затруднился.

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