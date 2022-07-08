На Суздальском проспекте парашютист едва не приземлился на провода ЛЭП

В Выборгском районе парашютист прыгнул с дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необычное зрелище могли видеть вечером 7 июля жители Выборгского района Петербурга. Прямо с небес на землю опускался парашютист, спрыгнувший невесть откуда. Пассажирам автобуса, заметивших экстремала, сначала показалось, что он летит прямо на них, но потом спортсмен аккуратно приземлился на газон рядом с линией электропередач.

- В Выборгском районе пассажиры автобуса наблюдали странную картину: парашютист совершил посадку у дома 21 на Суздальском проспекте, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Откуда парашютист прыгал, так никто и не понял. Но его эффектное приземление очевидцы успел заснять на камеру мобильного телефона.

Чем закончилась история и куда потом скрылся спортсмен, установить не удалось.

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