Прокуратура заинтересовалась нападением продавца магазина на девушку в Петербурге из-за колокольчиков

Прокуратура Петербурга взяла на контроль расследование уголовного дела об девушки продавцом магазина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скандал из-за колокольчиков на двери круглосуточного магазина на улице Шостаковича в Санкт-Петербурге перерос в масштабное расследование. Прокуратура взяла на контроль ход работы над уголовным делом, возбужденным после нападения продавца магазина на девушку, которая пожаловалась на шум. Об этом в ведомстве сообщили 8 июля 2022 года.

- 25-летний молодой человек схватил девушку за шею и вытолкал из магазина, после чего повалил потерпевшую на тротуар и, придавив коленом к земле, удерживая девушку, причинил ей телесные повреждения и физическую боль, - рассказали в прокуратуре.

История стала широко известна, так как все происходившее очевидцы сняли на видео и выло жили в сеть. На следующий день после потасовки полиция задержала продавца и возбудила уголовное дело о побоях. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.