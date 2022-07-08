Новую трассу в Приморском районе Петербурга оборудуют безбарьерной системой оплаты

В Петербурге появится дорога с безбарьерной технологией оплаты проезда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге новую трассу М-49 в Приморском районе оборудуют безбарьерной системой оплаты. Об этом 7 июля 2022 года сообщили в Смольном на встрече с вице-губернаторами Николем Линченко и Кириллом Поляковым. Там же пояснили, что плата за проезд по трассе будет взиматься не со всех.

- Для водителей, следующих по направлению на ЗСД или выезжающих с Западного скоростного диаметра, проезд будет платным, для остальных – бесплатным, - пояснили в Смольном.

Трасса М-49 запланирована для разгрузки транспортной системы города и связи Приморского шоссе, Планерную улицу, КАД, Суздальский проспект и другие крупные магистрали района. Ожидается, что дорога будет построена в 2025-2027 годах.