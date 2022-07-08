Беглов поздравил петербуржцев с Днем семьи, любви и верности

8 июля - День семьи, любви и верности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В этом году праздник получил официальный государственный статус. Правда, выходным не стал. С новым поводом для торжеств жителей Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов.

- Уважаемые петербуржцы! Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Семья – самая прочная основа человеческой цивилизации и ценностный приоритет нашей страны. Источник нашей духовной силы, - говорится в тексте обращения главы города, которое приводит пресс-служба губернатора.

Александр Беглов отметил, что в городе растет число многодетных детей, сейчас из более 50 тысяч. В Петербурге многодетным родителям присваивают звание «За заслуги в воспитании детей», а по решению властей страны, вскоре будет восстановлено и почетное звание «Мать-Героиня», существовавшее в СССР.

Отдельно глава Петербурга поздравил молодоженов, которые 8 июля вступают в брак. Их обещают катать на «Метеороах», ретро-автобусах и трамвая.

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