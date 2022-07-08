Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга сократились в два раза в 2022 году

Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга сократились вдвое Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первом полугодии 2022 года в Санкт-Петербурге в два раза сократилось количество инвестиций в коммерческую недвижимость. За шесть месяцев инвесторы вложили более 26 миллиардов рублей, хотя за тот же промежуток прошлого года 52 миллиарда рублей. Об этом пишут "Ведомости".

- Доля Петербурга в общей сумме инвестиций в коммерческую недвижимость России составила 16 процентов, - сообщает издание.

Инвесторы резко стали вкладываться в офисную недвижимость. В прошлом году этому сегменту было отдано 16 процентов от общих инвестиций, а в этом сразу 53 процента. Упали вложения в девелопмент с 72 до 26 процентов. Наоборот выросла гостиничная недвижимость с 3 до 13 процентов. Вероятно, это связано с коронавирусом. Что касается доли складов, то она осталась почти неизменна и составила 9 процентов.