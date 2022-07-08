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Общество8 июля 2022 7:59

Количество заявлений на финские визы в Петербурге выросло после открытия границ

С 15 июля жители России могут ездить в Финляндию без коронавирусных ограничений
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Генконсульство Финляндии ответило, насколько выросло число заявлений на шенген после открытия границ

Генконсульство Финляндии ответило, насколько выросло число заявлений на шенген после открытия границ

Фото: Артем КИЛЬКИН

С 15 июля 2022 года Финляндия окончательно открывает границы для России, снимая все коронавирусные ограничения. После этой новости в финское генеральное консульство в Санкт-Петербурге стало больше поступать заявлений на получение визы. Об этом 8 июля 2022 года пишут "Невские новости".

- С начала июля мы приняло более 2,1 тысяч заявлений на шенген. В прошлом году, также за первую неделю июля, заявление было порядка 1,9 тысяч. В сравнении прирост получается около 10 процентов, - приводит слова Генконсульства издание.

В целом рост подачи заявок начал наблюдаться еще осенью 2021 года, когда финская сторона начала принимать документы на визу у граждан, у которых ранее был шенген на два года и более, выданный Финляндией.

Напомним, что ограничения на въезд действовали с марта 2020 года, когда началась пандемия.