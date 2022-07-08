Количество заявлений на финские визы в Петербурге выросло после открытия границ

Генконсульство Финляндии ответило, насколько выросло число заявлений на шенген после открытия границ Фото: Артем КИЛЬКИН

С 15 июля 2022 года Финляндия окончательно открывает границы для России, снимая все коронавирусные ограничения. После этой новости в финское генеральное консульство в Санкт-Петербурге стало больше поступать заявлений на получение визы. Об этом 8 июля 2022 года пишут "Невские новости".

- С начала июля мы приняло более 2,1 тысяч заявлений на шенген. В прошлом году, также за первую неделю июля, заявление было порядка 1,9 тысяч. В сравнении прирост получается около 10 процентов, - приводит слова Генконсульства издание.

В целом рост подачи заявок начал наблюдаться еще осенью 2021 года, когда финская сторона начала принимать документы на визу у граждан, у которых ранее был шенген на два года и более, выданный Финляндией.

Напомним, что ограничения на въезд действовали с марта 2020 года, когда началась пандемия.