Станцию метро «Зенит» закроют на вход и выход вечером 9 июля из-за матча за Суперкубок

Станцию "Зенит" закроют на время матча за Суперкубок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Метрополитен Петербурга предупреждает пассажиров об изменении режима работы станции «Зенит». В субботу вечером, когда на Крестовский остров приезжает большое число отдыхающих, станцию полностью закроют на вход и выход.

- В связи с необходимостью обеспечения общественного порядка 9 июля с 16-00 до 21-00 часов станция будет закрыта для входа и выхода пассажиров. Просим заранее планировать маршрут поездок, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Причиной ограничений станет футбольный матч за Суперкубок России, который пройдет в это время на «Газпром Арене». Учитывая, что играть будут заклятые соперники петербургский «Зенит» и московский «Спартак», никакие меры безопасности не станут излишними.

Пассажирам подземки советуют в указанное время пользоваться станциями «Крестовский остров» и «Беговая».

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