Автобусы изменят маршруты в Петербурге на время матча «Зенит» - «Спартак» 9 июля

Автобусы изменят движение в Петербурге на время матча «Зенит» - «Спартак» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 9 июля 2022 года состоится грандиозный футбольный матч за Суперкубок. Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена". В связи с этим ряд дорог вокруг места проведения игры будут перекрыты, а автобусы изменят маршруты. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- Из-за ограничений у Яхтенного моста, автобусы №112, 134А и 134Б в период с 16 до 22 часов будут проходить по улице Савушкина без заезда на Яхтенную улицу и Приморский проспект, - уточнили в комитете.

Также и станция метро "Зенит" с 16 до 21 часов будет закрыта на вход и выход. Болельщикам, которые отправляются на игру, рекомендуют добираться через станции "Беговая" и "Крестовский остров".

Матч Суперкубка проходит каждый год и состоит только из одной игры, в которой сражаются команды победители Премьер-лиги и действующий обладатель Кубка России. В этом году ими стали "Зенит" и "Спартак".