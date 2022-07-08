Пенсионера унесло в Ладожское озеро на резиновой лодке в Ленобласти

В Ленобласти спасли мужчину в резиновой лодки, которого унесло в Ладогу / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области мужчину на резиновой лодке унесло в Ладожское озеро далеко от берега и он не смог вернуться обратно на сушу самостоятельно. Звонок в экстренную службу региона поступил утром 8 июля 2022 года. Пенсионер отправился плавать, но течением его унесло слишком далеко. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе 47-го региона.

- Сегодня спасателям поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступила информация, что пожилой мужчина на резиновой лодке не может вернуть на берег с акватории Ладожского озера, - рассказали в службе.

Спасатели сели на спасательный катер и отправились за мужчиной. Его быстро обнаружили и успешно доставили на берег. Пенсионер не пострадал.

Напомним, что накануне мужчина выпал из лодки на Ладожском озере напротив крепости «Орешек». Спасатели быстро отреагировали и достали его из воды.