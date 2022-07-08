Уголовное дело возбудили после гибели мальчика от удара током в Доме культуры в Ленобласти

СК Ленобласти возбудил дело после гибели мальчика от удара током в Доме культуры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мальчика от удара током в Доме культуры «Важинское клубное объединение». Трагедия произошла 7 июля 2022 года в поселке Важины в Подпорожском районе. Подробности рассказали в ведомстве.

- 13-летний мальчик ходил на занятия в Дом культуры. В тот день он поднимался по лестнице и взялся рукой за батарею, у который был поврежден электропровод. Из-за этого подростка ударило током и он погиб на месте, - рассказали в комитете.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Уже допрошены работники Дома культуры, а также родители ребенка. Сейчас помещение, где произошла трагедия, обесточено и опечатано.

По делу назначены экспертизы и устанавливается виновный в том, что батареи были в таком опасном состоянии.