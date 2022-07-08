Гонщика с полной машиной наркотиков задержали со стрельбой в Петербурге

Полиция со стрельбой задержала наркодилера в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге полиция со стрельбой задержала гонщика на машине, забитой наркотиками. Патрулируя дороги в Адмиралтейском районе сотрудники ДПС заметили иномарку, которая ехала на большой скорости. Инспекторы потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал и поехал дальше. Об этом 8 июля 2022 года рассказали в МВД России.

- Водитель иномарки двигался с превышением скорости и на требование от остановке не реагировал. Тогда полицейские устроили погоню, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чтобы задержать гонщика, полицейский выстрелил по колесам иномарки. После этого машина остановилась. В салоне автомобиля инспекторов ждал "сюрприз" - более ста пакетов с наркотиками растительного происхождения.

Гонщика доставили в отделение полиции и отправили под стражу. На него завели уголовное дело.