Реконструкцию дождевой и канализационной сети закончили на проспекте Культуры в Петербурге

Завершена масштабная реконструкция дождевой и канализационной сети на проспекте Культуры Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершили масштабную реконструкцию дождевой и канализационной сети на проспекту Культуры. Ливневка в этом месте износилась, поэтому в июле прошлого года "Водоканал" принялся за работу. Модернизация прошла на участке от проспекта Луначарского до Просвещения. Об этом 8 июля 2022 года рассказали в Смольном.

- Модернизация канализации и ливневки - это часть большой работы по созданию комфортной городской среды, - отметил губернатор Александр Беглов.

При реконструкции "Водоканал" использовал современные технологии, которые более экологичны и позволяют рационально использовать средства бюджета. Так, например, дождевые соединения реконструировали с помощью светополимерного рукава - горячую до 95 градусов воду под давлением пускают по трубопроводу, благодаря чему образуется новое очень прочное покрытие. Этот метод ускоряет ремонт.

Все работы завершены. Территория будет заново благоустроена до 15 июля.