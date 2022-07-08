Синоптик предупредил о грозах с градом в Ленобласти в выходные

Синоптик предупредил о грозах с градом, надвигающихся на Ленобласть Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мощные ливни с грозами и градом, которые накануне накрыли Московскую область, теперь окажутся в Ленинградской области. Днем 9 июля 2022 года к западным районам 47-го региона подойдет циклон Wiete, который принесет непогоду. Об этом рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

- Кроме кратковременных дождей и гроз после обеда по области ждем ливни, местами с градом, - рассказал синоптик.

В Санкт-Петербурге так сильно бушевать стихия не будет, но без дождей не обойдется. Температура воздуха составил около плюс 25 градусов.

В воскресенье, 10 июля, в Петербурге тоже пройдут кратковременные дожди, но уже менее интенсивные, чем в первый выходной день. Но будет чуть прохладнее - всего до 23 градусов.

Зато после такой теплой и влажной погоды в лесах Петербурга и области должны активно пойти грибы.