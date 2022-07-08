Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто8 июля 2022 10:03

Московско-Дунайскую развязку на юге Петербурга построят к декабрю 2024 года

Развязка разгрузит Московское шоссе с Дунайским проспектом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Новую развязку на юге Петербурга построят к декабрю 2024 года

Новую развязку на юге Петербурга построят к декабрю 2024 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге активно ведется строительство новых трасс и развязок. Так, до 15 декабря 2024 года планируется завершить строительство Московско-Дунайской развязки на юге города. На днях специалисты установили три укрепленных блока пролетного строения. Об этом 8 июля 2022 года рассказали в пресс-службе компании "Возрождение", которая занимается строительством.

- В ходе реализации объекта предусмотрено построить путепровод протяженностью 0,92 километров, а также два пешеходных перехода с устройством лифтов для маломобильных граждан, - рассказали в пресс-службе.

Эта развязка строится для того, чтобы разгрузить Московский район, а также остальные южные районы города. Развязка станет часть широтной магистрали, которая дублирует КАД от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе, поможет разгрузить дороги на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта.