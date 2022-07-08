Форум уличного искусства открылся на Елагином острове в Петербурге

На Елагином острове пройдет Третий Форум уличного искусства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге открылся третий Форум уличного искусства. Он пройдет 8 и 9 июля 2022 года во дворце на Елагином острове. Форум включает в себя научные конференции, презентации книг, а также кинопоказы короткометражек о стрит-арте. Об этом рассказали в пресс-службе ЦПКиО.

- Это событие, посвященное исследованию разных форм городского искусства, знакомству с современными методами их изучения и актуальной научной повесткой в этой сфере, - рассказали в ЦПКиО.

Посетители форума смогут послушать выступления различных экспертов и исследователей стрит-арта, а также непосредственно представителей уличного искусства. На площадке обсудят темы вандализма, гендерных вопросов в граффити, особенности развития стрит-арта в разных городах страны.

Оба дня форума для посетителей будет работать книжный стенд издательства Invalid Books, на котором можно будет познакомиться с граффити-библиотекой редких изданий разных лет, новыми книгами и зинами искусства уличной волны.