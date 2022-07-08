Дрифтер-неудачник разбил классический «Мерседес» в Петербурге

Неудачный дрифт на Витебском проспекте привел к ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Неудачный дрифт в повороте закончился вылетом на газон и разбитой машиной. Авария произошла на Витебском проспекте утром 8 июля. Пострадавшим автомобилем оказался классический «Мерседес» в 124-м кузове, считающийся у поклонников «последним настоящим» «Мерседесом».

- «Факир был пьян, фокус не удался». Дрифт на Мерседесе при повороте с Кузнецовской на Витебский проспект, - шутят в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

В комментариях пользователи соцсетей жалеют разбитый «Мерседес» и шутят по поводу вождения: «Нашему народу нельзя давать автомобили, нет культуры вождения, менталитет не тот».

А работники СТО радуются: «Без таких водителей мы бы остались без работы. Спасибо».

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