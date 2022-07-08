МЧС предупреждает о ливнях и грозах в Петербурге

В субботу в Петербурге обещают ливень и грозу.
Фото: Артем КИЛЬКИН
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге. По данным синоптиков, на которые ссылаются в экстренном ведомстве, в субботу, 9 июля, в городе возможны проливные дожди с грозами.
- Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: 9 июля местами ожидаются ливни, грозы, - говорится в сообщении ведомства.
А в городском гидрометцентре уточняют, что удар непогоды придется на вторую половину дня. Кроме этого в субботу обещают порывистый ветер южных направлений и до +25 градусов тепла. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.
Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.