МЧС предупреждает о ливнях и грозах в Петербурге

В субботу в Петербурге обещают ливень и грозу. Фото: Артем КИЛЬКИН

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге. По данным синоптиков, на которые ссылаются в экстренном ведомстве, в субботу, 9 июля, в городе возможны проливные дожди с грозами.

- Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: 9 июля местами ожидаются ливни, грозы, - говорится в сообщении ведомства.

А в городском гидрометцентре уточняют, что удар непогоды придется на вторую половину дня. Кроме этого в субботу обещают порывистый ветер южных направлений и до +25 градусов тепла. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

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